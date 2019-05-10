غوارديولا يتحدث عن مباراة الحسم

2019/05/10 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس

شدد بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، على أنه لم يتوقع أبدا الوصول إلى الوضع الحالي قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره برايتون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثامنة والثلاثين من البطولة، ويتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي سيواجه وولفرهامبتون، الأحد المقبل أيضا.

وقال غوارديولا، في مؤتمر صحفي نشره الموقع الرسمي للنادي ”لم أتوقع منذ ما يقرب من شهر عندما كنا خلف ليفربول بـ7 نقاط أن نتواجد هنا، إنه بمثابة حلم“.

وأضاف ”ستكون مباراة الأحد صعبة، إذا سارت بشكل سيء، سنكون هادئين، يجب أن تكون لدينا خطة ونتبعها مثلما فعلنا طوال الموسم“.

وتابع ”إذا استطعنا التسجيل في بداية المباراة أمام برايتون سيكون أمرا رائعا، لكن قمنا بتحليل برايتون وإنهم يقومون بالدفاع بشكل ممتاز جدا“.

وأردف ”برايتون يمتلك لاعبين بجودة عالية تسمح لهم بالفوز في الكرات الهوائية والمرتدات، في آخر مباراة لهم كانوا يهاجمون كثيرا“.

واستطرد ”حالة اللاعبين في النادي؟ إنها ممتازة، نحن في هذا الوضع لأننا فزنا بالعديد من المباريات، 13 مباراة على التوالي، علينا أن نفوز بمباراة أخرى، هذا ما علينا القيام به يوم الأحد، الفريق في حالة جيدة، يتدرب جيدا ويركز تماما على الملعب“.

وواصل قائلا ”يمكن أن يحدث أي شيء في المباراة أو خطأ واحد من جانبنا أو أداء مذهل من الخصم، يمكن لخطأ واحد من الحكم أن يقرر اللقب، لهذا السبب يجب أن نكون أكثر دقة في جميع الجوانب التي نعمل عليها خلال هذه السنوات الثلاث الأخيرة ونحاول الفوز في اللقاء“.

وعن تواجد 4 أندية إنجليزية في النهائيات الأوروبية لهذا الموسم، علق غوارديولا ”مباراتا إياب نصف نهائي دوري الأبطال كانتا بشكل لا يصدق، وكان لدينا نحن أيضا فوز مهم أمام ليستر في الأسبوع ذاته“.

وأضاف ”بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية، فإن تواجد أربعة أندية إنجليزية في النهائيات الأوروبية هو أمر جيد لا يمكن تصديقه، تهنئة كبيرة لهم جميعا“.

وتأهل كل من ليفربول وتوتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة مدريد الإسبانية يوم 1 حزيران المقبل.

في حين أن تشيلسي سيواجه آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 أيار الجاري في مدينة باكو بأذربيجان.

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