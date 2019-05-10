عبد المهدي يخول الثقافة التصرف بالهدايا التي يتسلمها من كبار المسؤولين الاجانب

2019/05/10 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت ، "الغدير " نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء قرر تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة واعتبارها من ممتلكات الدولة العراقية لتتصرف بها حسبما تقتضيه المصلحة، وقد اعلم رئيس الوزراء، وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني رسميا بذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ ٧ ايار ٢٠١٩".واضاف المكتب، أن "عبد المهدي اقترح فتح جناح في المتحف الوطني العراقي لإيداع مثل هذه الهدايا فيه".وتابع المكتب، ان "الهدايا الثمينة التي يهديها كبار المسؤولين الاجانب يحمل بعضها قيمة رمزية وفنية وأخرى تحمل قيمة مادية كبيرة".انتهى ع.س

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