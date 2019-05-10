عُمان تقرر إعادة فتح سفارتها في بغداد

2019/05/10 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب الحكيم في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تسلمنا رسالة من وزير خارجية الشقيقة عُمان السيد يوسف بن علوي يعلمني فيها بنية عُمان بإعادة فتح سفارتهم في بغدادوأضاف وزير الخارجية: "نرحب كل الترحيب بمقدم الاخوة للعمل مع أشقائهم الدبلوماسيين العرب والأجانب.مرحبا بكم في بغدادانتهى ع.س

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