عبد الواحد للحزبين الكرديين: حبل الكذب قصير

2019/05/10 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قال رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، اليوم الجمعة، إن الخوض في عملية انهاء حكم الاحزاب الحاكمة في اقليم كردستان ليس بالامر السهل ويتطلب الكثير من التضحيات، مؤكدا ان جميع السيناريوهات التي سيلجأ لها الحزبان الحاكمان في كردستان لن تخيفنا.وأكد عبدالواحد في مؤتمر صحفي اليوم في السليمانية، أن “جميع السيناريوهات التي سيلجأ لها حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ضد الحراك لن تخيفنا”، مؤكدا ان حلم الحزبيين الحاكمين لهزيمة الحراك لن يتحقق”.

وبشان ماعرضته مديرية الامن في السليمانية (الاسايش) حول اعترافات متطوعي الجيل الجديد، اكد عبدالواحد ان “جميع التحقيقات التي جرت مع متطوعي الحراك المعتقلين لدى سلطات الامن في السليمانية، جرت بعيدا عن أعين القضاة والمحاكم”.

واشار عبدالواحد إلى أن ماتم عرضه من قبل جهاز الامن في السليمانية، بشان اعترافات متطوعي الحراك، كان منافيا للحقائق التي دونت امام القضاة”.

وختم عبدالواحد بالقول: أن “حبل الكذب قصير وستظهر الحقائق في المستقبل القريب”.

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