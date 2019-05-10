بالصور.. الهدايا المقدمة لعبد المهدي وإعلان مصيرها

2019/05/10 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة واعتبارها من ممتلكات الدولة العراقية لتتصرف بها حسبما تقتضيه المصلحة.وذكر بيان لمكتبه ان عبد المهدي “قد أعلم وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني رسميا بذلك في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي”.وأضاف البيان ان وزير […]

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