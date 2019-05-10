هازارد يقترب من ريال مدريد

2019/05/10 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد، اقترب من حسم انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “إندبندنت” الإنجليزية، إن هازارد يقترب من الموافقة على الشروط الشخصية مع ريال مدريد، بعد مفاوضات صعبة بين النادي ووكلاء اللاعب.

وأضافت الصحيفة “الطرفان قريبان من الاتفاق، ومن المحتمل إتمام الصفقة في أقرب وقت”.

ورفض هازارد، محاولات تشيلسي لتجديد عقده، حيث لم يتبق له سوى 12 شهرا في عقده الحالي مع البلوز، حيث كانت تنوي إدارة النادي، منحه عقدا جديدا ليكون صاحب أكبر راتب في تاريخ البريمييرليغ.

ومن المرجح أن يحسم ريال مدريد الصفقة مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، حيث وعد زين الدين زيدان المدير الفني الجديد للميرنغي، الجماهير بصفقات من العيار الثقيل لتعويض الموسم الكارثي.

وينوي تشيلسي التخلي عن إيدين هازارد، خاصة بعد التعاقد مع كريستيان بوليسيتش من صفوف بوروسيا دورتموند مقابل 58 مليون جنيه إسترليني.

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