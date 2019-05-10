2019/05/10 | 20:41

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محلل ايراني لـ”خطوة برس”: واشنطن تريد مفاوضة طهران بأمور لا تخصها كونها دولة خارج المنطقة

بغداد/ خاص – خطوة برس

أكد المحلل السياسي الايراني مختار حداد، اليوم الجمعة، على ان ايران دولة تملك قوة عسكرية ودفاعية كبيرة، وفيما بين أن واشنطن تريد ان تفاوض طهران بامور لا تخصها لانها دولة خارج المنطقة، اشار الى ان الاجراء الاخير من قبل طهران هو من حقها القانوني وفق الاتفاق النووي.

وقال حداد في تصريح خاص لـ”خطوة برس” إن “ما تقوم به واشنطن الان هو مجرد إجراءات دعائية”، مبينا أن “الامريكان يعرفون ما هو مدى تكلفة الحرب لهم، خاصة وأن ايران اليوم هي دولة قوية من الناحية العسكرية والدفاعية”.

وبين أن “الإجراءات الأمريكية تأتي في إطار الحرب النفسية التي تشن، وأن ترامب اليوم ليس جاهزا للحرب وهو متورط في ملفات كبيرة، لذلك يسعى لخلق أزمات أخرى من أجل تخفيف الضغوطات عليه في الداخل الأمريكي”.

ولفت إلى أنه “اما ايران لن تدخل في مفاوضات مع امريكا في ظل الضغوطات، وأن الامريكان هم خرجوا من المفاوضات التي كانت جارية ضمن الاتفاق النووي”، متابعا “كما أن ايران لن تفاوض واشنطن في ملفات أخرى، لأن الأمور التي تريد أن تتحدث عنها واشنطن هي لا شأن لها فيها، لأنها دولة خارج هذه المنطقة”.

واستطرد “كما أن واشنطن بعد فشل مشروعها المشترك مع الكيان الصهيوني الذي جاءوا من خلاله بالإرهاب التكفيري للمنطقة، يريدون تعويض هزيمتهم لأن ايران لعبت دورا كبيرا جدا في حرب مكافحة الإرهاب ودولة داعش الإرهابية المدعومة من التيار الامريكي-الصهيوني”.

وأشار إلى أن “العقوبات هذه المرة لن تحظى بدعم عالمي، وأن ايران هي دولة منتجة وتنتج معظم ما تريده بالداخل وتتمتع بالاكتفاء الذاتي، لذلك سوف تخرج من هذه المرحلة كذلك مرفوعة الرأس”، موضحا “الان من يزور ايران يرى أن الناس يعيشون حياتهم بشكل طبيعي غير مهتمين بتخرصات واشنطن، والحكومة تسعى أن تقدم الخدمات للمواطنين بأفضل ما يمكن”.

وبين “اما بالنسبة لقرار ايران الأخير، فهو حق قانوني لها على اساس المادة ٣٦ من الاتفاق النووي، الذي يعطي الحق لإيران بأن تتخذ مثل هذه الإجراءات في حال عدم تحقيق الطرف الآخر لتعهداته، وهذا ما رأيناه خلال العام الأخير من الأوروبيين”.

يشار إلى أن ايران اعلنت انسحابها من بعض بنود الاتفاق النووي، ردا على تحركات واشنطن الاخيرة تجاهها وإقرار حزمة عقوبات جديدة تخص المعادن.

وحركت واشنطن حاملات الطائرات ابراهام لينكولن نحو مياه الخليج، كما ارسلت قاذفات بي 52 الاستراتيجية النووية الى قاعدة العديد العسكرية الامريكية في قطر، في اشارة صريحة لتهديد ايران.

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