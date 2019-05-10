عبد المهدي يقرر تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الأجانب لوزارة الثقافة

2019/05/10 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قرر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تسليم الهدايا التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة واعتبارها من ممتلكات الدولة العراقية لتتصرف بها حسبما تقتضيه المصلحة.

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان عبد المهدي "قد أعلم وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني رسميا بذلك في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي".وأضاف البيان ان وزير الثقافة "اقترح فتح جناح في المتحف الوطني العراقي لإيداع مثل هذه الهدايا فيه".ولفت الى ان "الهدايا الثمينة التي يهديها كبار المسؤولين الاجانب يحمل بعضها قيمة رمزية وفنية وأخرى تحمل قيمة مادية كبيرة" مشيراً الى ان "الصور تمثل عينة من تلك الهدايا التي يتجاوز عددها ١٠٠ قطعة ستسلم تباعا الى وزارة الثقافة وبمحاضر رسمية حسب الأصول".

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