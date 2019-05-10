2019/05/10 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. غلق مراكز تجميل وعيادات غير مجازة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/10 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. غلق مراكز تجميل وعيادات غير مجازة في بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. غلق مراكز تجميل وعيادات غير مجازة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).