الخارجية تكشف عن تلقيها ابلاغا من نظيرتها العمانية

2019/05/10 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشفت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن تلقيها ابلاغا من نظيرتها العمانية، تبلغها بنيتها اعادة افتتاح سفارتها في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، ان “سلطنة عمان ابلغتنا بنيتها اعادة فتح سفارتها في بغداد، لتنشيط العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مرة اخرى”.يشار الى ان الخارجية العراقية، كانت قد طلبت رسميا من سلطنة عمان، ...

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