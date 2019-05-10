2019/05/10 | 20:50

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مباراة نهائي كأس الملك قد تكون الأخيرة لفالفيردي مع الكتلان

متابعة/ خطوة برس

أصبح نادي برشلونة قريبا من إقالة المدرب الحالي للفريق آرنيستو فالفيردي؛ وقد يتم ذلك عقب نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا يوم 25 أيار الحالي.

وعن ذلك، ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن هناك خمسة مرشحين لتدريب برشلونة، من بينهم قائد النادي السابق تشافي هيرنانديز.

ويشمل المرشحون أيضا الفرنسي لوران بلان ومدرب ريال بيتيس الحالي كيكي سيتين.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو يفكر في التدريب مع تواجد خيار تين هاغ مدرب أياكس الحالي، كما هناك الفكر الايطالي والتعاقد مع ماسيمو أليغري مدرب يوفنتوس.

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