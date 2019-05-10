إعتقال متهم أطلق النار على دار والده في ذي قار

2019/05/10 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، أعتقال متهم قام باطلاق النار على دار والده بسبب خلاف عائلي.

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