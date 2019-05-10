قرار حكومي غير مسبوق لمكافحة التدخين

2019/05/10 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أنها أنجزت مسودة قانون مكافحة التبغ، بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة، في بيان: "بدعم وتوجيه من قبل وزير الصحة والبيئة، علاء الدين العلوان، أنجزت وزارتا الصحة والبيئة، والمالية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ممثلةً ببرنامج الأمراض المزمنة ومكافحة التبغ، مسودة قانون مكافحة التبغ، والذي يتضمن فرض ضرائب على جميع منتجات التبغ".وأضاف البيان أن القرار جاء "بدعم فني من خبراء المنظمة في مكتب العراق، إقليم شرق المتوسط، والمكتب الرئيسي في جنيف".وتابع البيان أن الهدف من القرار هو "ضمان صحة المواطن وتقليل أضرار التبغ التي تسبب وبائية عالية للأمراض المزمنة وغيرها من الأمراض، وكذلك الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض، علماً أن أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض ضرائب على التبغ في العراق".انتهى

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