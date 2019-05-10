جهاز الأمن في اقليم كردستان ينشر إعترافات للأعضاء المعتقلين لحراك الجيل الجديد

2019/05/10 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جهاز أمن اقليم كردستان ما سماه اعترافات الأعضاء المعتقلين في حراك الجيل الجديد، مشيرا إلى أن هذه القضية ذات خصوصية وطبيعة مخيفة ومرتبطة بالآداب والأخلاق العامة والقيم الاجتماعية.ونقل جهاز الأمن عن روند شاكر سكرتير رئيس الجيل الجديد قوله بالصوت والصورة إنه تلقى في 21-4-2019 برفقة زميله روند نجم الدين صالح، أمرا من شاسوار […]

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