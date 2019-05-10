2019/05/10 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vPKiAq_Yuc8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد خطوات عملية الحصاد في ناحية الثغر شمال البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد خطوات عملية الحصاد في ناحية الثغر شمال البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).