الخارجية الروسية: تصرفات أمريكا في اليابان تشكل تهديدا لروسيا

2019/05/10 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني، تارو كونو، إن موسكو ترى أن نشر عناصر نظام الدفاع الصاروخي

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