في الشهر الفضيل.. أغذية ومشروبات تشعرك بالعطش

2019/05/10 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح خبراء التغذية الصائمين، في نهار رمضان، بتجنب بعض المشروبات والأطعمة، التي تجعلهم يشعرون بالعطش، خاصة أن الصيام يجعلهم يفقدون نسبة كبيرة من الماء خلال

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