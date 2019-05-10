وزارة الخارجية العراقية تعلن عن تسلمها طلبا من سلطنة عمان بشأن افتتاح سفارتها في بغداد

2019/05/10 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن تسلمها طلبا من حكومة سلطنة عمان بشأن اعادة افتتاح سفارتها في بغداد، بعد اغلاقها لما يقارب الثلاثين عاما.

وقال وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، في تغريدة له نشرها على موقع "تويتر"، اليوم، 10 ايار 2019، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي :"تسلمنا رسالة من وزير خارجية الشقيقة عمان السيد يوسف بن علوي يعلمني فيها بنية عمان بإعادة فتح سفارتهم في بغداد".

واردف قائلا: "نرحب كل الترحيب بمقدم الاخوة للعمل مع أشقائهم الدبلوماسيين العرب والأجانب، مرحبا بكم في بغداد".

جدير بالذكر ان السفارة العمانية كانت قد اغلقت في شهر اب عام 1990، عقب احداث دخول الجيش العراقي الى الكويت، وتأزم العلاقات بين العراق ودول الخليج.

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