ارشد الصالحي يحث تركمان العراق على زيادة الانجاب

2019/05/10 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي يوم الجمعة شباب التركمان على زيادة انجاب الاطفال بغية زيادة تعداد نفوس ابناء القومية في العراق.

وقال الصالحي في تصريح ادلى به على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باللغة التركمانية اليوم، انه "وان كانت الظروف المعيشية صعبة اليوم على الجميع ان يزد من عدد الاطفال".

واضاف "اننا بحاجة الى زيادة عدد نفوسنا"، مردفا بالقول ان "العوائل التركمانية كانت بالماضي عدد افرد اسرتها لا تقل عن 10 اشخاص لذلك يجب على شبابنا ان لا يكرروا اخطاء من لم يقوم بزيادة عدد افراد اسرته".

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