المالكي يدعو الى إنهاء الازمة بين الولايات المتحدة وإيران عبر الحوار ونبذ سياسة فرض الامر الواقع بالقوة على الاخرين

2019/05/10 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بانهاء التصعيد العسكري في المنطقة عبر الحوار وبعيدا عن سياسة فرض الامر الواقع بالقوة . وقال سيادته ان التصعيد العسكري في المنطقة ودق طبول الحرب والتلويح بالمواجهة المصحوبة بفرض عقوبات اقتصادية منفردة من قبل الولايات المتحدة الامريكية ضد الجارة الجمهورية الاسلامية ، والتي تتعارض مع القوانين والاعراف […]

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