المالكي يحذر من اندلاع حرب جديدة وبداية فصل تدميري في المنطقة

2019/05/10 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بانهاء التصعيد العسكري في المنطقة عبر الحوار وبعيدا عن سياسة فرض الامر الواقع بالقوة .وقال ان التصعيد العسكري في المنطقة ودق طبول الحرب والتلويح بالمواجهة المصحوبة بفرض عقوبات اقتصادية منفردة من قبل الولايات المتحدة الامريكية ضد الجارة الجمهورية الاسلامية ، والتي تتعارض مع القوانين والاعراف الدولية ...

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