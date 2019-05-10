القبض على 3 متاجرين بالمخدرات في الديوانية

2019/05/10 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، القاء

القبض على 3 متاجرين بالمخدرات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والنقود المزورة

بحوزتهم.

وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن “مفارز شعبة مكافحة المخدرات، تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص،

من محافظة بغداد، بالجرم المشهود يقومون بالمتاجرة والترويج للحبوب المخدرة داخل الديوانية”.

وأضافت، أن العملية جاءت “بعد نصب كمين للمتهمين الثلاثة”،

مشيرة الى ضبط ” 200 شريط نوع بالتين (4000) قرص و26 كيس من مادة الكرستال المخدرة،

إضافة إلى نقود مزورة فئة عشرة آلاف دينار عراقي بحوزتهم”.

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