القبض على 3 متاجرين بالمخدرات في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، القاء
القبض على 3 متاجرين بالمخدرات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والنقود المزورة
بحوزتهم.
وقالت القيادة في بيان، تلقى “النور نيوز”
نسخة منه، إن “مفارز شعبة مكافحة المخدرات، تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص،
من محافظة بغداد، بالجرم المشهود يقومون بالمتاجرة والترويج للحبوب المخدرة داخل الديوانية”.
وأضافت، أن العملية جاءت “بعد نصب كمين للمتهمين الثلاثة”،
مشيرة الى ضبط ” 200 شريط نوع بالتين (4000) قرص و26 كيس من مادة الكرستال المخدرة،
إضافة إلى نقود مزورة فئة عشرة آلاف دينار عراقي بحوزتهم”.
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