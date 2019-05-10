خطيب جامع ابو حنيفة يطالب رئيس الوزراء بتعيين خريجي هندسة النفط

2019/05/10 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

طالب خطيب جامع ابو حنيفة الشيخ عبد الستار عبد الجبار رئيس الوزراء ووزير النفط إلى تعيين خريجي هندسة النفط وضمان حقوقهم”.

وقال الشيخ في خطبة اليوم بجامع ابو حنيفة، التي حضرها “النور

نيوز” من المتعارف عليه أن تعيينات هندسة النفط تكون مركزية الا أنه منذ

العام 2015 توقف العمل بهذا النظام”.

وأضاف الشيخ، أنه” يوجد نحو الف شاب من خريجي هندسة النفط لم يتم

تعيينهم ، مشيرا إلى أن مئات من الشباب الصائمين من نظموا اعتصامات أمام وزارة

النفط للمطالبة بحقوقهم المشروعة”.

وتابع الشيخ أن” 85 بالمئة من العمالين في شركات النفط التي تستثمر في

العراق هي وافدة من دول اجنبية و15 بالمئة هي من العمالة العراقية”.





وأشار إلى أن جميع دول العالم تشترط على الشركات المستثمر في بلادها تشغيل نسبة كبيرة من مواطنيها قد تصل إلى 80 بالمئة إلا في العراق فالأمر معكوس تماماً”.

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