الإستخبارات العسكرية تعتقل مايسمى آمر مفرزة ولاية ديالى

2019/05/10 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القاء القبض على

مايسمى "آمر مفرزة ولاية ديالى" في تنظيم داعش الإرهابي، داخل

المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن"مفارزها في الفوج الثاني لواء 74 الفرقة

5 تمكنت، وفق معلومات استخبارية دقيقة، من الإيقاع باحد الإرهابيين

في ناحية قرة تبه بمحافظة ديالى، بعد نصب كمين محكم له والقبض

عليه".

وأضافت، أن "هذا الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق

أحكام المادة 4 إرهاب".

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