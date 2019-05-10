2019/05/10 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلتا "الجيل الجديد" في برلمان كوردستان والعراق توجهان طلبا جديدا للقضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/10 | 21:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلتا "الجيل الجديد" في برلمان كوردستان والعراق توجهان طلبا جديدا للقضاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلتا "الجيل الجديد" في برلمان كوردستان والعراق توجهان طلبا جديدا للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).