2019/05/10 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الصحة والبيئة : أنجاز مسودة قانون مكافحة التبغ

10/05/2019 21:22:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، أنها أنجزت مسودة قانون مكافحة التبغ، بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "بدعم وتوجيه من قبل وزير الصحة والبيئة، علاء الدين العلوان، أنجزت وزارتا الصحة والبيئة، والمالية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ممثلةً ببرنامج الأمراض المزمنة ومكافحة التبغ، مسودة قانون مكافحة التبغ، والذي يتضمن فرض ضرائب على جميع منتجات التبغ".

وأضاف البيان أن القرار جاء "بدعم فني من خبراء المنظمة في مكتب العراق، إقليم شرق المتوسط، والمكتب الرئيسي في جنيف".

وتابع البيان أن الهدف من القرار هو "ضمان صحة المواطن وتقليل أضرار التبغ التي تسبب وبائية عالية للأمراض المزمنة وغيرها من الأمراض، وكذلك الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض، علماً أن أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض ضرائب على التبغ في العراق"

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