وزير التجارة: تسويق مايقرب الى نصف مليون طن من الحنطة المحلية وصرف 145 مليار دينار كمستحقات للفلاحين

2019/05/10 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة، الدكتور محمد هاشم العاني، اليوم الجمعة، عن تسويق مايقرب نصف مليون طن من الحنطة المحلية في تسع محافظات بدأت فيها حملة التسويق.فيما كشف عن صرف مبلغ 145 مليار عراقي كمستحقات للفلاحين والمزارعين الذين سوقوا المحصول الى مراكز التسليم.وقال العاني، في بيان نقله الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة التجارة، إن “حصيلة تسويق […]

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