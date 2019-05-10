خلطة طبيعية مفيدة لبشرتكِ في أجواء الصيام

2019/05/10 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس

تحتاج كل سيدة إلى وصفة تشعر وجهها بالراحة والتنفس، خاصة لو كنا في أجواء الصيام ومع ارتفاع درجات الحرارة، لذا نقدم لكِ سيدتي وصفة مفيدة جدا لبشرتك مكونة من العسل والأفوكادو لحصول بشرتك على أكبر قيمة غذائية، فمعروف أن الأفوكادو لديه العديد من الفوائد اللازمة للبشرة وتغذيتها، إذ يعمل الأفوكادو على تقليل التجاعيد التي تظهر على الوجه بسبب التقدم في العمر.

كما أنه يساعد في ترطيب وتفتيح الوجه بشكل تدريجي، حيث يقوم بعلاج الصدفية، فضلا عن أنه يحتوي على فيتامين ج، وفيتامين أ وهما مفيدان لشد الوجه، وحمايته من السموم التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

خلطة الأفوكادو والعسل لتنفس البشرة

ولأن الأفوكادو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، فهو يحمي البشرة من التلف ويقيها من أشعة الشمس الضارة، وعلاج الحروق التي تسببها الشمس.



ولأن الأفوكادو يعمل على تحسين صحة البشرة وزيادة نضارتها، نقدم لكِ سيدتي وصفة طبيعية مكونة من العسل والأفوكادو لمحاربة حب الشباب وترطيب البشرة.

خلطة الأفوكادو والعسل لترطيب البشرة

أولا قومي بتحضير نصف حبة من الأفوكادو ثم اهرسيها في إناء صغير.

ثانيا ابدأي بوضع العسل، قومي بإضافة ما يعادل نصف ملعقة كبيرة من العسل، واخلطي المزيج بشكل جيد بحيث يكون مزيجا متماسكا.

ثالثا بعد تنظيف وجهك، ضعي الخليط بشكل جيد على وجهك بالكامل، ثم اتركيه لمدة تتراوح ما بين 15 و20 دقيقة.

وأخيرا قومي بغسل وجهكِ بعدها بالماء جيدا، يمكنكِ تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع لتحصلي على النتائج المطلوبة.

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