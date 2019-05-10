إعتقال (3) اشخاص من بغداد يروجون حبوبا مخدرة في الديوانية

2019/05/10 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، أعتقال (3) أشخاص من محافظة بغداد يقومون بالمتاجرة والترويج للحبوب المخدرة داخل محافظة الديوانية.

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