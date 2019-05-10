وزير التجارة: تسويق نصف مليون طن من الحنطة المحلية وصرف 145 مليار دينار كمستحقات للفلاحين

2019/05/10 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الجمعة، تسويق مايقرب من نصف مليون طن من الحنطة المحلية في تسع محافظات بدأت فيها حملة التسويق ، وصرف مبلغ 145 مليار عراقي كمستحقات للفلاحين والمزارعين الذين سوقوا محاصيلهم .

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