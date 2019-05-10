2019/05/10 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال فيما يسمى آمر مفرزة ولاية ديالى في داعش الارهابي، داخل المحافظة.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارزها في الفوج الثاني لواء 74 الفرقة 5 تمكنت، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، من الإيقاع باحد الإرهابيين في ناحية قرة تبه بمحافظة ديالى، بعد نصب كمين محكم له […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعتقال قيادي بداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعتقال قيادي بداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).