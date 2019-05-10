محافظ البصرة : الاسبوع المقبل موعد الاعلان عن اسماء المتقدمين للتعيين على ملاك دائرة صحة المحافظة

2019/05/10 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني ان بداية الاسبوع المقبل سيشهد الاعلان عن اسماء المتقدمين للتعيين على ملاك دائرة صحة محافظة البصرة .وقال العيداني في بيان” ان بداية الاسبوع المقبل سيتم في دائرة صحة البصرة الاعلان عن اسماء المتقدمين للتعيين في دائرة الصحة ، مشيراً الى انه صادق على تعيين (174) درجة وظيفية […]

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