شاب ينتحر حرقاً في الديوانية

2019/05/10 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} أقدم شاب على الانتحار في محافظة الديوانية.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "شاب من مواليد ٢٠٠٢ {17 عاماً} انتحر في حي الصدر الرابعة بعد ان أحرق نفسه بمادة البنزين".انتهىبواسطة..



حيدر الغزالي

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