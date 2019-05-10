العثور على كدس للعتاد في كركوك

2019/05/10 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عثرت قوة أمنية، على كدس للعتاد في محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبمعلومات دقيقة، عثرت على كدس للعتاد في منطقة العطارية ضمن محافظة كركوك".وبين ان الكدس "احتوى ٦ قذائف نمساوي عيار 57 ملم و١٧ صاروخ طائرة صغير ومقذوفين حربيين، وقد تم رفع المواد المتفجرة دون حادث يذكر".انتهى

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