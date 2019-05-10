2019/05/10 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التعادل السلبي يحسم مباراة أربيل والقوة الجوية

10/05/2019 21:41:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

انهى التعادل السلبي المباراة بين أربيل والقوة الجوية، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العراقي، والتي أقيمت مساء اليوم بملعب فرانسو حريري.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 55 في المركز الثاني، فيما وصل رصيد أربيل إلى النقطة 29 بالمركز 13.





المباراة شهدت كما هائلا من الفرص الضائعة للفريقين، مع أفضلية نسبية لأربيل، حيث حاول التسجيل برأسية أسو، لكن الحارس أبعد الكرة.





وحاول القوة الجوية عبر علي يوسف، وكذلك تسديدة محمد قاسم التي علت العارضة، فيما سدد محمد جفال لاعب أربيل لكن كرته افتقدت للدقة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





في الشوط الثاني حاول أربيل الضغط على مرمى القوة الجوية وحقق أفضلية واضحة خصوصا بعدما زج بأحمد سرتيب، حيث أهدر أسو، فرصة أخرى.

ورد قائم القوة الجوية تسديدة هائلة لسرتيب، فيما أنقذ الشلبي لاعب أربيل، أخطر فرص القوة الجوية بعدما مرر سامح سعيد إلى حمادي أحمد المنفرد بالشباك، قبل أن يتدخل مدافع الفريق المنافس ويفسد الهجمة.

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