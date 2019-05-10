عطل طارئ يتسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج في قضاء سوق الشيوخ ونواحيه

2019/05/10 | 22:00

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار اليوم عن زيادة ساعات القطع المبرمج في قضاء سوق الشيوخ ونواحيه بسبب عطل فني طارئ .

وذكر بيان للمديرية ح

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار اليوم عن زيادة ساعات القطع المبرمج في قضاء سوق الشيوخ ونواحيه بسبب عطل فني طارئ .وذكر بيان للمديرية حصلت شبكة اخبار الناصرية ، ان عطلا فنيا طارئا في خط (الرميلة - سوق الشيوخ ١٣٢ ك.



ف) رقم (١) التابع الى الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية تسبب بخروجه عن العمل.واوضح ان كوادر شركة نقل الطاقة تعمل حاليا على اصلاح العطل واعادة الخط للعمل في اقرب وقت ممكن لافتا ان هذا العارض الفني هو خارج سيطرة مديرية توزيع كهرباء ذي قار.انتهى،ت ع ح.

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