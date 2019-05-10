الداخلية: ضبط كدس عتاد في منطقة العطارية بكركوك

2019/05/10 | 22:06

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أعلنت وزارة الداخلية، العثور على كدس للعتاد في منطقة العطارية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن اليوم الجمعة، ان "مفارز استخبارات

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