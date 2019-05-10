سامسونك تكشف عن ثورة جديدة قادمة في تقنيات الهواتف الذكية

2019/05/10 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت شركة “سامسونغ” صورا لمستشعر صور خاص بالهواتف الذكية يوفر دقة عالية أكبر من تلك التي توفرها الأجهزة المتوفرة في الأسواق.

ويتيح المستشعر، الذي أطلقت الشركة

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