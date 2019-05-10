العثور على 17 صاروخا وست قذائف ومقذوفات حربية في كركوك

2019/05/10 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، العثور على 17 صاروخا وست

قذائف بالاضافة الى مقذوفات حربية ضمن محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية

العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبمعلومات دقيقة، عثرت على كدس للعتاد

في منطقة العطارية ضمن محافظة كركوك، احتوى ٦ قذائف نمساوي عيار 57 ملم و١٧ صاروخ طائرة

صغير ومقذوفين حربيين”.

واضافت الوزارة، أنه “تم رفع المواد المتفجرة دون حادث

يذكر”.

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