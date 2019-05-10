2019/05/10 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5v7qf0nfFaY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة مكان موقع اهل الكهف في الاردن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصة مكان موقع اهل الكهف في الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).