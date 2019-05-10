التجارة تعلن تسويق ما يقرب من نصف مليون طن من الحنطة المحلية

2019/05/10 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، الجمعة، عن تسويق مايقرب نصف مليون طن من الحنطة المحلية في تسع محافظات بدأت فيها حملة التسويق.

وقال العاني في بيان تلقت الغدير نيوز نسخة منه، إن "حصيلة تسويق محصول الحنطة لغاية أمس الخميس كان اكثر من 443 الف طن حنطة وبواقع 417 الف طن من الحنطة الناعمة الدرجة الاولى"، مبينا أن "مجموع تسويق الحنطة الدرجة الثانية بلغ 24 الف طن اما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع اكثرمن 922 طن فقط".

وأضاف أن "المحافظات التي بدأت الحملة التسويقية هي ذي قار والبصرة وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء"، لافتا إلى "افتتاح مركز تسويقي في بغداد الرصافة لاستلام الكميات المسوقة في محافظة واسط نتيجة الزخم الذي تشهده مراكز التسويق والاستلام في المحافظة والتي متوقع ان تكون الاولى في تسويق المحصول هذا العام وكما حصل في الاعوام السابقة".وأشار العاني إلى "صرف اكثر من 145 مليار دينار عراقي كمستحقات للفلاحين والمزارعين لغاية أمس الخميس، في المحافظات المسوقة حيث تم صرف المستحقات مباشرة بعد الانتهاء من آليات الفحص المختبري وسلامة الكميات المسوقة ولم يؤشر اي حالة تأخير في صرف المستحقات المالية اكثر من 72 ساعة واحيانا تكون 24 ساعة فقط"، مؤكدا أن "هذا مؤشر ايجابي يسهم في دعم الفلاح العراقي خاصة وان رئيس مجلس الوزراء وجه بصرف الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين بمبلغ 500 مليار دينار في اذار، الدعم الذي يوليه لانجاح الموسم التسويقي الذي يعد الافضل قياسا بالمواسم السابقة جراء تعثر صرف المستحقات".وأوضح أن "محافظة ديالى ستبدأ الموسم التسويقي غداً السبت، حيث يتم استلام اولى الكميات من الحنطة المسوقة من الفلاحين في بعض مراكز التسويق وهناك استعدادات كبيرة تبذل سواء من الحكومة المحلية في المحافظة ودوائر وزارة التجارة المعنية لانجاح الموسم التسويقي وتذليل العقبات التي تعترض عمليات التسويق، فيما تواصل محافظات كركوك والانبار والموصل الاستعدادات النهائية وتهيئة مراكز الاستلام لاستقبال المزارعين والفلاحين وتجري في هذه المحافظات حملات مكثفة لتأهيل المراكز لتكون على جاهزية لاستقبال الكميات التي تسوق من الفلاحين".انتهى.ص.هـ.ح.

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