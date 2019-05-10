رئيس مجلس الأمة الكويتي يدين حادثـة سوق جميلة

2019/05/10 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حادثـة التفجير الارهابي في سوق جميلة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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