ضبط 3 مسافرين بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد الدولي

2019/05/10 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 3 مسافرين بحوزتهم وثائق مزورة في منفذ مطار بغداد الدولي .

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