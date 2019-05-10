2019/05/10 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الازهر الشريف حادثـة التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق جميلة بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، مساء أمس الخميس ، .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرتكبو هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من انسانيتهم) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرتكبو هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من انسانيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).