شركة متخصصة بالنقل الخاص توفر وظائف في المناطق المحررة بالعراق

2019/05/10 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة (كريم) المتخصصة بخدمات التوصيل والنقل عبر التطبيقات الذكية في العراق، الجمعة، عن تأمين وظائف عمل مستدامة في المناطق المحررة من الإرهاب، فضلا عن توفير مصدر دخل ثابت لألاف الكباتن المتعاونين معها.وقال مصدر إعلامي في الشركة لـ/المعلومة/، إن”شركة كريم تعتزم إطلاق خدماتها وكباتنها في المناطق المحررة من الاٍرهاب ( نينوى – […]

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