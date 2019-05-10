2019/05/10 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الجمعة، ان بداية الاسبوع المقبل سيشهد الاعلان عن اسماء المتقدمين للتعيين على حركة ملاك دائرة صحة محافظة البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني: الاسبوع المقبل موعد اعلان اسماء المتقدمين للتعيين على ملاك دائرة صحة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني: الاسبوع المقبل موعد اعلان اسماء المتقدمين للتعيين على ملاك دائرة صحة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).