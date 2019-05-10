العثور على كدس للعتاد في منطقة العطارية بمحافظة كركوك

2019/05/10 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، العثور على كدس للعتاد في منطقة العطارية ضمن محافظة كركوك

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