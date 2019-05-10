2019/05/10 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / البصرة تعلن عن اسماء المقبولين في صحة المحافظة الاحد المقبل

10/05/2019 22:09:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الجمعة ، الإعلان عن أسماء المتقدمين المقبولين على التعيين ضمن حركة ملاك دائرة صحة المحافظة يوم الأحد المقبل وبواقع (174) درجة وظيفية وبمختلف الاختصاصات.

وذكر بيان لـ المحافظ اسعد العيداني تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن يوم الأحد سيشهد إعلان أسماء المقبولين على تلك الدرجات التي تم المصادقة عليها مؤخراً، ليتم في اليوم الذي يليه (أي الاثنين المقبل) استلام مستمسكات المقبولين تمهيداً لإكمال إجراءات التعيين.

فيما أوضح مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي بحسب البيان إن من بين تلك الدرجات (54) درجة وظيفية لأصحاب العقود و(120) درجة وظيفية جديدة لمختلف الاختصاصات.

وتابع انه سيتم كذلك استلام طلبات الاعتراضات الخاصة بالتعيين ولمدة اسبوع واحد بعد ان تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن في دائرة الصحة".

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