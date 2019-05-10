دولة خليجية تبلغ العراق عزمها إعادة إفتتاح سفارتها في بغداد

2019/05/10 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تسلّم وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم رسالة من نظيره العمانيّ يوسف بن علويّ يُعرب فيها عن عزم سلطنة عُمان إعادة افتتاح سفارتها، واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسيَّة لدى بغداد.

وقال المُتحدِّث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحَّاف، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في هذه الخطوة يرى العراق أنّها تُعبِّر عن حرص الأشقاء في عُمان على تعميق العلاقات الأخويَّة بين البلدين، والرغبة الجادّة في تبادُل التمثيل الدبلوماسيِّ بما يُحقق المصالح المُشترَكة، ويُقوِّي أطر التواصُل، والتعاون الثنائيّ".وأضاف "كما يعتقد العراق أنّ قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يُؤشِّر إلى تطوُّر إيجابيٍّ في الحُضُور العربيِّ، ويُساهِم في تعزيز العمل المُشترَك".انتهى

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