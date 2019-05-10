محافظ واسط يعلن تخصيص أكثر من 16 مليار دينار للكوت

2019/05/10 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، تخصيص أكثر من 16 مليار دينار لمدينة الكوت.

وقال المياحي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "تم تخصيص أكثر من 16 مليارأ و500 مليون لمدينة الكوت كإنطلاقة أولى لتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية كبيرة، وكفيلة بتغيير وجه المدينة".وأضاف "نملك الخطة والرؤية الواضحة لوضع الحلول الناجعة والمشاريع النافعة".انتهى

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